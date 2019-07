Pane, pesce e fantasia ad Atena Lucana: ecco il programma

Un appuntamento nato per la passione che mettiamo tutti i giorni nella cucina a base di mare rivisitata in chiave di cibo da strada con simpatici panini, pinse, cuoppi di fritti all'aperto nel nostro Summer Garden.

Il programma



L'estate con le sue bellissime serate ci regala l'atmosfera giusta per poter apprezzare ancora di più momenti conviviali con i nostri amici , in un ambiente estivo come quello del nostro Garden. Non mancheranno i Gin Tonic e Negroni di Domenico, la selezione di vini e dei momenti di live music. E' arrivata l'estate e siamo felicissimi di poterla vivere insieme a tutti voi.

Info utili

Come ogni anno vi consigliamo di prenotarvi il tavolo soprattutto nei fine settimana. Per altre info, whatsapp 3483973163.

Gallery