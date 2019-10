Brividi ad Halloween: torna a Salerno la panic room

"Nulla è come sembra". Con questa frase sibillina, gli organizzatori invitano ad addentrarsi buio della panic room Mrs Lovett's Horror Bakery di via Mario Iannelli. Notte speciale - di brividi e affannose ricerche - in programma il 31 ottobre, nel giorno di Halloween.

La trama

Il tema è "Missing Diane": una misteriosa scomparsa si rivelerà solo l'inizio di macabri eventi. Ci saranno due piani di gioco, attori in carne ed ossa, aperitivo di benvenuto, effetti speciali. Prenotazione obbligatoria al numero 3480377730. Si comincia alle ore 16.