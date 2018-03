"Casatiello Day": performance circensi e musica al Dum Dum

Il ritmo del battito del Dum Dum Republic torna ad esplodere per il Casatiello Day, la Pasquetta cult che segna l’apertura ufficiale dell’happy Island più famosa del Cilento. Lunedì 2 aprile, dalle ore 12, folli performance circensi e avanguardie sonore, genio creativo e innovazioni musicali per lasciarsi travolgere dal fascino del circo che rivive sull’arena che sorge in riva al mare. Coinvolgenti live set con Dj Delta e dj Damianito.