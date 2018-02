"Scenari Pagani": il 2 marzo Peppe Servillo in tour con i Solis String Quartet

Dopo l'avventura al Festival di Sanremo, Peppe Servillo riparte in tour con i Solis String Quartet. Prossima tappa a “Scenari Pagani”, con “Presentimento”, lo spettacolo in programma venerdì 2 marzo alle ore 21 a Pagani, al Teatro Sant'Alfonso. Il concerto sarà un omaggio alla cultura e alla canzone classica napoletana. Prima dello show di Servillo, come di consueto, il foyer del teatro ospiterà "Tarallucci e vino", il percorso del gusto. L'ospite speciale sarà la colomba pasquale artigianale.