Pista di pattinaggio sul ghiaccio a La Fabbrica di Salerno. La pista sarà inaugurata l'8 dicembre. Potrà essere utilizzata fino al 6 gennaio.

Il programma

Verrà inaugurata sabato 8 dicembre alle ore 17:30 con l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio sintetico, e quindi ecologico, per adulti e bambini, grande 200 metri quadri completamente al coperto all’interno del Lifestyle Center con la postazione per la consegna dei pattini. Un vero e proprio villaggio allestito in stile fiabesco, che vedrà la presenza anche della casa di Babbo Natale, la slitta natalizia con uno spazio dedicato alla “posta” per tutte le richieste dei bambini.