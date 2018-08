A Bellizzi il Premio Fabula, dal 1° settembre: ecco gli ospiti

La fantasia e la creatività dei ragazzi invaderanno Bellizzi in occasione del Premio Fabula, in programma dal 1° al 6 settembre. Piazza Giovanni XXIII diventerà teatro di racconti, laboratorio a cielo aperto, luogo di storie e racconti ma anche passerella per tanti ospiti famosi. L'evento è nato nel 2010 e ha l'obiettivo di stimolare la creatività e la fantasia dei ragazzi attraverso la scrittura di favole, fiabe e racconti e attraverso il confronto con esponenti del mondo dello spettacolo, delle istituzioni, dello sport e dell'imprenditoria.

Le catregorie

Favole ed Affabulatori sono le categorie aperte ai ragazzi dai 9 ai 15 anni. Alla fascia 16-20 anni è riservata la categoria Creativi - Premio Michele Buonanno dedicata a grafica, fotografia e video-making.

Gli ospiti

Inaugurazione affidata al volto noto di Gomorra, Salvatore Esposito, meglio conosciuto come Genny Savastano. L'attore incontrerà i giovani creativi per un dibattito sul rapporto tra realtà e finzione scenica. Parlerà anche dei modelli proposti dai nuovi prodotti televisivi e cinematografici e del rischio dell'emulazione. Gran finale il 6 settembre con Mara Venier, la signora della televisione. Con lei tornerà anche Jucas Casella, già ospite di Fabula nel 2012. Nel mezzo, la partecipazione straordinaria (domenica 2) del giovanissimo Favij, youtuber più famoso d'Italia con 6 milioni di fan sul proprio canale. In piazza anche Filippo Nigro (lunedì 3) l'attore italiano oggi nel cast di "Suburra", la fortunata serie di Netflix. A Bellizzi farà tappa anche la comicità di Massimo Boldi (martedì 4) pronto a tornare al cinema con il film "Amici come prima" in coppia con Christian De Sica. Mercoledì 5 settembre toccherà a Vittorio Storaro, direttore della fotografia tre volte premio Oscar ed ai Neri per caso.

Gli altri appuntamenti

Non mancheranno momenti di riflessione e dibattiti con Xenia Francesca Palazzo, nuotatrice della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico; Edoardo Menichelli, Arcivescovo Emerito Arcidiocesi di Ancona - Osimo; Guido Marangoni, scrittore vincitore del Premio Bancarella 2018 e Pietro Indinnimeo, giudice del Tribunale di Salerno. Come ogni anno, i laboratori pomeridiani sulla parola saranno tenuti da Ivano Montano, Aniello Nigro e Tina Galano. L'area incontri sarà affidata a Concita De Luca. Per quanto riguarda gli elaborati, sono oltre 400 quelli ammessi alla sei giorni: gli autori vengono da tutta la Campania.

La novità

Quest'anno Fabula inserisce anche il Premio Formamentis - Raccontati il tuo sogno" che sarà assegnato al ragazzo che esporrà nel modo migliore il suo sogno lavorativo.

