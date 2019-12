San Mango Piemonte accoglie Gesù Bambino: tutto pronto per il presepe vivente

In uno scenario di silenzio e suggestione, tra torce e candele, con le abitazioni trasformate in botteghe artigianali, gli abitanti di San Mango Piemonte mettono in scena un presepe vivente sentito e partecipato. La manifestazione ha il pregio di riunire e coinvolgere una intera comunità: anziani, giovani e bambini lavorano insieme e danno vita ad una virtuosa rappresentazione di religiosità, storia e tradizione.

Il programma

Tutto il centro storico di San Mango Piemonte si trasforma nella Betlemme di 2000 anni fa, lungo il percorso che porta alla Natività oltre 100 figuranti faranno rivivere emozioni ed atmosfere tipiche della “Notte Santa”. L'appuntamento è fissato il 26 e il 29 dicembre 2019 e il 5 gennaio 2020, dalle ore 18 alle 21. Giovedi 26 dicembre ore 17:45 Chiesa Santa Maria: momento di preghiera e Corteo dei Figuranti. Lunedi 6 gennaio, ore 20: arrivo dei Re Magi.