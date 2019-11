La nascita di Gesù Bambino: presepe vivente a Scafati

Fede e tradizione si fondono a Scafati, in occasione della decima edizione del presepe vivente. La Betlemme ai tempi di Gesù sarà ricostruita nel centro cittadino, grazie all'impegno e al fervore della comunità di Santa Maria delle Vergini.

Info utili

Il presepe è in programma nei giorni 27, 28 e 29 dicembre, dalle ore 17. L'allestimento sarà creato in piazza Vittorio Veneto, dove sarà possibile percorrere un viaggio nell’antica città in cui nacque Gesù, tra storia, tradizioni, antichi mestieri, animali e figuranti in costume. Tanta curiosità.