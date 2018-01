Questi fantasmi: appuntamento a teatro

Dopo il grande successo di Natale in Casa Cupiello, la Rassegna BARBUTI D’INVERNO Racconta… giunge al secondo attesissimo appuntamento; la Compagnia Bottega San Lazzaro sabato 20 gennaio ore 21:00 e domenica 21 gennaio ore 18:30, porterà in scena nella suggestiva Chiesa di “Santa Apollonia” a Salerno, “QUESTI FANTASMI” di Eduardo De Filippo, per la Regia di Matteo Salsano.



Il regista: “In Questi Fantasmi, la sconfinata sapienza di Eduardo, riesce a ricavare da grandi trovate effetti e momenti magici. Questi Fantasmi mescola, difatti, incredibili artifizi e zampilli di comicità a tratti di palpitante e drammatica umanità, facendo confluire tutte le voci, tutte le ire, tutte le passioni, in una unica armoniosa coralità.” “Il gioco in bilico tra apparenza e realtà tra finzione e verità che pervade tutto lo spettacolo è ciò che ho cercato di evidenziare e che mi auguro possa giungere al pubblico, in una scenografia naturale e magica quale è la Chiesa di Santa Apollonia, condita da luci, ombre, suoni, risate, silenzi e con, ovviamente, l’interpretazione dei miei attori, ai quali va il mio plauso indistintamente e che ringrazio per le emozioni che mi hanno fatto vivere nell’allestimento di questo stupendo lavoro che consiglio a tutti di godersi”.



Info e prenotazioni: www.postoriservato.it, oppure 339.6858043 – 328.9079642