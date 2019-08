"Rock alla Rocca": tutto pronto per la nuova edizione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Ancora poche ore e si accenderanno i riflettori sulla quarta edizione di "Rock alla Rocca", l'evento più elettrizzante dell'estate salernitana. Venerdì 9 e Sabato 10 Agosto 2019, rock, birra artigianale e street food si daranno appuntamento al Castello Arechi di Salerno, che da ormai 3 anni chiama a raccolta gli amanti di un genere che ha fatto la storia della musica.

Sonorità forti si accompagneranno all'ineguagliabile scenario paesaggistico, in attesa di godere dello spettacolo del firmamento dal Belvedere che abbraccia il Golfo. Venerdì 9, sul palco del Piazzale delle Armi salirà la band "Cor a Cor", dal cui vasto e versatile repertorio verrà fuori il rock made in Italy degli anni d'oro; Sabato 10, spazio al soul travolgente di Zucchero "Sugar" Fornaciari con la cover band "Mr Blue and The Chickens".

Imbarazzo della scelta per i golosi: Fonzies Pizza, Appena Fritto Apicella, Baylon Pub, il caciocavallo "impiccato" di Moreno, Che Zeppola, Cocktaileria Angela; gioia anche per i birrofili con Arechi, MonteDeus e Pazzariè.

L'apertura degli stand è fissata alle ore 20:30, l'inizio degli spettacoli alle 22:00.