Si alza il sipario a "La Mennola": saggio di laboratorio teatrale

Si alza il sipario a "La Mennola": tutto pronto per il saggio di laboratorio teatrale. Cinque aspiranti attori si esibiranno individualmente in brani tratti dai monologhi più famosi dei celebri autori Cechov, Camus, Morante, Muller e Koltès. Si comincia mercoledì 20 giugno alle ore 20.30. Per informazioni rivolgersi al botteghino del teatro ai numeri telefonici 089252609 e 3382300246.