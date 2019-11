Sagra della sfrionzola e della salsiccia paesana a Ottati

Sabato 7 e domenica 8 DICEMBRE 2019 (domenica anche a pranzo) la Pro Loco di Ottati organizza la XXIII "Sagra della Sfrionzola e della salsiccia paesana" che è tra le sagre più conosciute ed affollate della zona.



Lo scopo è quello di far riscoprire i sapori più tradizionali del territorio come questo piatto tipico, "la sfrionzola" - pezzettini di carne selezionata di maiale con peperoni sottaceto - che, in passato, veniva cucinato in occasione dell'uccisione del maiale per festeggiare uno dei pochi giorni di abbondanza delle povere famiglie di contadini ed allevatori del paese.



Da anni questa iniziativa è l'occasione per promuovere gli ottimi salami e prosciutti di Ottati (SA), prodotti con tecniche che affondano le radici nelle tradizioni culinarie tramandate da padre in figlio. Durante la manifestazione, si possono degustare una serie di piatti tipici tra cui: "cavatielli" al sugo arricchito da carne di maiale, salsiccia e broccoli, pizza con salsiccia, dolci tipici, caciocavallo impiccato e tante altre specialità del posto. Il tutto sarà accompagnato da ottimo vino locale, ottima birra artigianale e specialmente da tanta musica popolare.