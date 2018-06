Sagra "sciurill e cucuzziell" ad Aiello di Baronissi, dal 29 giugno al 3 luglio

Ritorna ad Aiello di Baronissi la tradizionale sagra "sciurill e cucuzziell", gunta alla quattrordicesima edizione. L'evento, in programma dal 29 giugno al 3 luglio (ma con una pausa il 1° luglio) cambia sede: non più in collina ma nel centro storico di Aiello, nella "casa invernale" della Regina Margherita durante il tradizionale presepe. Dalle ore 19, i portoni di Aiello spalancheranno le porte alle bontà gastronomiche. La sagra, organizzata dall'associazione ALVAA, sarà allietata da musica dal vivo, balli di gruppo, artisti di strada, rappresentazioni di antichi mestieri.

Solidarietà

La manifestazione avrà anche uno scopo benefico: il ricavato della prima serata, venerdì 29 giugno festa di San Pietro Apostolo, patrono di Aiello, sarà utilizzato per sostenere una persona originaria di Aiello, vittima di un incidente stradale e attualmente in cura.