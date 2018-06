Salerno Letteratura, tutto pronto per il festival dell'Italia del Sud

Dal 16 al 24 giugno ritorna Salerno Letteratura, il più grande festival letterario dell'Italia del Sud. Per la prima volta la manifestazione individua al suo interno un ampio percorso monografico, dedicato alla Basilicata, regione vicina e storicamente molto legata a Salerno e alla sua provincia. “Ci è parso doveroso ritagliare questo spazio all'interno del programma dal momento che siamo alla vigilia di quel 2019 in cui Matera sarà la capitale europea della cultura, ed è questo il motivo per cui abbiamo collaborato con tanti amici lucani, primi tra tutti le promotrici del Women's Fiction Fest di Matera e i promotori della Notte Bianca del libro di Potenza, allo scopo di selezionare una serie di proposte particolarmente significative e orientate in più direzioni, dalla letteratura al cinema, dalla musica al teatro alla cibosofia”, sottolineano il direttore artistico Francesco Durante e la direttrice organizzativa Ines Mainieri.

L'inaugurazione e l'alba

Non a caso l'inaugurazione (sabato 16 giugno alle 11, ex chiesa dell'Addolorata) sarà nel segno della Basilicata, grazie alla proiezione del video Portrait of a Land di Silvio Giordano e del documentario Terre d'autore – La Lucania di Gaetano Cappelli, per la regia di Francesco Zippel. Il prossimo appuntamento dedicato alla Basilicata si terrà domenica 17 giugno, ore 5, Fondazione Ebris. Il pubblico attenderà l'alba in una location d'eccezione, la terrazza della Fondazione Ebris, in compagnia dei poeti Bruno Di Pietro, Vincenzo Frungillo, Bruno Galluccio, Gilda Policastro, Giulia Niccolai, che leggeranno i versi di Leonardo Sinisgalli e le loro composizioni. Il maestro e polistrumentista Sergio Santalucia offrirà una suggestiva partitura per la poesia di Rocco Scotellaro, mentre Attilio Bonadies leggerà i testi di Carlo Levi e Albino Pierro. Selezione testi e coordinamento a cura di Francesco G. Forte e Biagio Russo della Fondazione Leonardo Sinisgalli di Montemurro. Al termine del reading, cappuccino e cornetto per tutti.

Info utili

Per raggiungere la Fondazione Ebris Salerno Letteratura mette a disposizione una navetta che effettuerà le seguenti corse: 4.30 e 4.55 Palazzo Sant'Agostino; 4.40, 5.05 e 5.15 piazza Malta. Per il ritorno: 7.15, 7.30, 8.45.