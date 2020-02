Tutto pronto per San Valentino: Re Baccalà raduna i golosi innamorati

San Valentino, festa degli innamorati, sarà giorno di coccole e golosità. Re Baccalà, a Baronissi, propone il menù smart love, solo a pranzo: entree e prosecco di benvenuto, tapas e sfizioserie, paella mista di pesce e carne, crema catalana, sangria rossa o bianca, acqua, amari, spumante e caffè. Costo 25 euro

La sera

A cena, invece, menù dell'amore (costo 40 euro) oppure menù della passione al costo di 35 euro. Nel primo caso, entree & prosecco di benvenuto, trilogia di mare, baccalà al vapore in riduzione di limone con scaglie di tartufo nero, carpaccio di salmone affumicato al caffè, moscardini in guazzetto e croccante, ravioli caserecci ripieni di baccalà alla puttanesca, calamaro del Mediterraneo farcito di baccalà mantecato su bietola rosticciata, dolce dell'Amore, Falanghina beneventana IGP, acqua, amari, spumante e caffè. Nel secondo caso, il menù di terra è così composto: rosa di crudo nostrano con bcconcino e ricotta di bufala campana, bresaola e grana su pesto di rucola, selezione di formaggi e confetture varie, gnocchetto cremoso con guanciale, porcini e tartufo, tagliata di Picanha in ristretto di paprika dolce e patate croccanti, dolce della Passione, Piedirosso IGP, acqua, amari, spumante e caffè.