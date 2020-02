San Valentino al Victory Pub: cena raffinata e pernottamento

San Valentino al Victory Pub, locale sul lungomare cittadino, è sinonimo di cena raffinata (dal costo di 35 euro a persona) con possibilità anche di pernottamento (fino al 14 febbraio, prime cinque prenotazioni) per le coppie che volessero soggiornare in centro storico.

Il menù

Entree di benvenuto, antipasto prosciutto San Daniele, grissini artigianali, bocconcini di bufala, olive all'ascolana, caponata alla siciliana in crosta Chevice, gamberoni alla griglia in salsa Chimichurri, secondo a scelta tra Chateaubriand per due, Osaka duck e merluzzo irlandese, dolce mousse al cioccolato Nicaragua 80% servito con caramello alla banana, tartelletta al limone.