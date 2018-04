A Scafati arriva Peter Pan: spettacolo di burattini il 29 aprile

Il Teatro di Burattilandia, la più grande compagnia di burattini viaggiante italiana, presenta Peter Pan: il viaggio nell'isola che non c'è. Lo spettacolo di burattini, in programma domenica 29 aprile con due spettacoli (ore 17.30 e 18.30), si svolgerà al Teatro San Francesco di Scafati. Peter, Wendy, Capitano Uncino, Trilly e tanti altri saranno presenti in uno scenario fiabesco e daranno vita ad uno spettacolo che appassionerà grandi e piccini.

Il programma

I bambini non saranno semplici spettatori ma potranno interagire con i loro beniamini che all'improvviso, come d'incanto, prenderanno vita proprio in mezzo alla giovane platea. Lo spettacolo è ideato e realizzato dal giovane scafatese Vittorio Nappi, sta riscuotendo successo in tutta Italia e solo per un giorno si fermerà a Scafati. "Questo spettacolo - spiega Vittorio Nappi che gestisce la compagnia con la moglie Feliciana Acanfora - nasce dall'amore per il Teatro dei Burattini. Dopo anni di conoscenza e lavoro, spero di regalare a tutti un sorriso in più con Peter Pan".

