Scarola in festa ad Eboli: ecco il gustoso menù

Scarola in festa ritorna a Santa Cecilia di Eboli dal 10 al 13 ottobre presso il centro sportivo Spartacus. Domenica 13, la cucina sarà aperta tutta la giornata da pranzo a cena e saranno a disposizione in maniera gratuita per grandi e piccini le giostre e gonfiabili offerti dalla ditta Tulimieri. Disponibili anche il menù glutenfree e uno speciale menù bambino.

Il menù

Sarà possibile degustare orecchiette scarola e ceci, scarola imbottita e ripassata con olive, capperi e acciughe, poi maritata; pizza e calzoni di scarola; polpettine con scarola; salsiccia e broccoli.