Lo Schiaccianoci anche al teatro La Ribalta: sold out e doppia replica

Lo Schiaccianoci, nel fine settimana, sarà la fiaba protagonista non solo al Teatro Augusteo, in questo caso con accesso gratuito, il 14 dicembre, fino ad esaurimento posti, ma anche al Teatro La Ribalta, di domenica.

Il programma

Terzo appuntamento per la rassegna "Piccole Emozioni", dedicata a far sognare le famiglie salernitane. Domenica, 16 dicembre, la compagnia La Ribalta sarà in scena con "Lo Schiaccianoci"(costo del biglietto 6 euro). La forte partecipazione della città e il grande successo della rassegna ha portato ad un immediato "sold out" per le solite repliche delle 17,30 e delle 19,30; pienone che ha quindi visto obbligata la struttura di via calenda ad una terza replica nello stesso giorno alle ore 11, disponibile solo su prenotazione fino ad esaurimento posti.

La trama

Lo spettacolo , liberamente tratto dall'omonima fiaba di Natale di Ernest T.A. Hoffman e Alexandre Dumas, è una particolare rivisitazione della fiaba "Lo Schiaccianoci" riproposta secondo lo stile della regista Valentina Mustaro, che da sempre ama rivedere e rivisitare fiabe tradizionali aggiungendo un tocco personalissimo e sempre originale alla storia. I bambini saranno come sempre coinvolti nella rappresentazione diventando aiutanti del Principe Schiaccianoci e partecipando alla battaglia contro il re dei topi. A far da cornice sarà l'atmosfera natalizia che caratterizza l'ambientazione della storia della dolce Clara, una piccola sognatrice amante delle Bambole e fermamente convinta che la notte di Natale ogni desiderio possa diventare realtà. Pre-show rispettivamente alle ore 17:00 e alle ore 19:00 con truccabimbi e musica dal vivo. Per info e prenotazioni: 089 9958245 - 329 2167636