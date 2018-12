Spettacoli equestri a Baronissi, passeggiate a cavallo per bambini

Doppio appuntamento a Baronissi, nel fine settimana. Sabato 15 dicembre dalle ore 17.30 in Largo dei Ferrovieri, a cura dell'Asd Madre Terra, spettacoli equestri e giri a cavallo per i bambini, nei pressi della casa dell'acqua, al Parco Olimpia. Domenica 16 dicembre, dalle ore 11, il corteo storico dei lanaioli per le strade cittadine.