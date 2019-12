Natale di solidarietà: tornano le stelle Ail nelle piazze di Salerno e provincia

Costano 12 euro ma valgono un tesoro, perché aiutano la ricerca e alimentano la speranza: nelle piazze di Salerno e provincia, durante il weekend, tornano le stelle di Natale AIL.

La presentazione

Dal 6 all'8 dicembre, si potranno acquistare i Sogni di cioccolato AIL, una confezione di cioccolatini prodotti e confezionati per AIL da Venchi, azienda leader nel cioccolato di qualità. Ogni cioccolatino rappresenta il sogno di un paziente che rischia di essere spezzato da un tumore del sangue e che, grazie al sostegno di tutti e al lavoro costante di AIL, potrà realizzarsi. Inoltre, quest’anno, ci sarà un nuovo punto AIL e precisamente negli spazi antistante la ruota panoramica, con la possibilità di uno sconto di 2 euro per chi acquista, in quella postazione, un gadget dell’Associazione.

A Salerno e provincia



L’AIL Sez. Marco Tulimieri Salerno sarà presente con i propri stand in tante piazze della Provincia ed in città presso: Corso Vittorio Emanuele altezza Feltrinelli e Piazzetta Barracano, Piazza Caduti Civili di Brescia, P.zza Monsignor Bolognini (altezza chiesa del Carmine), Torrione e inoltre presso gli Ospedali di Salerno, Pagani, Sapri. L'AIL fa presente che le stelle di Natale si possono trovare solo presso gli stand AIL e sono riconoscibili perché corredate da un involucro a forma di “cono” riportante il “logo” dell’associazione.