Notte bianca di Strabilandia a Bellizzi: ecco i protagonisti e il programma fino a gennaio

Torna l’appuntamento con Strabilandia, edizione 2019, nel comune di Bellizzi. Al via la XXIV edizione del Festival internazionale degli artisti di strada che ogni anno colora le strade del comune dei Picentini e inaugura il cartellone di eventi natalizi. L’evento, organizzato e voluto dal Sindaco Domenico Volpe e dall’assessore allo Spettacolo Cristina Florio, rientra negli interventi di promozione turistica e culturale co-finanziati dalla Regione Campania e avrà inizio, oggi, venerdì 29 novembre con La notte bianca di Strabilandia, la serata dedicata alle esibizioni itineranti degli artisti di strada, cuore pulsante di tutta l’iniziativa.



Il programma

Arte di strada, musica, spettacolo e street food, senza tralasciare la valorizzazione del territorio con le visite guidate al Museo Archeologico Nazionale di Eboli e al Parco Eco Archeologico di Pontecagnano Faiano, in programma per la giornata del 29 novembre. Come da tradizione, non mancherà l’appuntamento con i grandi nomi dello spettacolo e della musica italiana con Paolo Caiazzo, Enzo e Sal e Pasquale Plama che, il 29 novembre, porteranno in scena il loro spettacolo comico “Ma che ridere!”, e Andrea Sannino che chiuderà in bellezza la kermesse con il concerto di Capodanno in programma in piazza del Popolo il 1° gennaio 2020. Non dimentica proprio nulla questa edizione di Strabilandia, che pensa sia ai giovani, con gli aperitivi culturali ospitati dalle attività commerciali del posto, sia ai bambini, con un classico dei classici, il Teatro dei burattini della tradizione burattinaia Ferraiolo, in programma in piazza del Popolo dal 13 al 15 dicembre.