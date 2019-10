Teatro dei Burattini, ritornano gli spettacoli dei Fratelli Ferraiolo: da quest'anno sono gratuiti

Ritorna il Teatro Nazionale dei Burattini Fratelli Ferraiolo: dal 15 novembre al 6 gennaio, nei pressi del Monumento al Marinaio, a Salerno, si terrà il consueto appuntamento che, quest'anno, è gratuito.

L'appuntamento

Ogni giovedì gli spettacoli sarà possibile assistere liberamente agli spettacoli in quanto vi sarà il supporto dell’associazione onlus La giostra del sapere, per presentare progetti a carattere culturale e pedagogico con “Pedagogia in valigia” e “Cooperativa sociale raggio di sole”. Verrà mostrata sia la tradizione dei burattini con la storica famiglia Ferraiolo, sia la creazione delle famose caramelle veneziane. L'appuntamento è dalle ore 17 alle ore 23, ogni giovedì, nei pressi del Monumento al Marinaio.