Cartellone comico del Teatro Nuovo: ecco la programmazione

E' stata presentata a Palazzo di Città la stagione comica del Teatro Nuovo di Salerno. Dieci gli spettacoli in programma, che si terranno il sabato alle ore 21.00 e in replica la domenica alle 18.30. Tra gli spettacoli più attesi, il ritorno del bravissimo Federico Salvatore al Nuovo, con lo show "Quello che dice le parolacce". La stagione inizierà il 27 e 28 ottobre con l'esilarante "Mettimmece d'accordo e ve vattimme", interpretato da Oscar Di Maio. Il 10 e 11 novembre è in programma il primo dei due spettacoli prodotti dal "Nuovo", per la regia di Ugo Piastrella e interpretato da Margherita Rago: la commedia di Peppino De Filippo "Come finì Don Ferdinando Ruoppolo". Tra gli altri protagonisti del cartellone, il noto cantante e attore Luciano Capurro (beniamino del pubblico del Teatro Nuovo), il simpaticissimo cabarettista Lino Barbieri, ancora Lucio Pierri (già noto per i ruoli di caratterista con Ciro Villano e Ciro Ceruti), Fabio Brescia, Milena Miconi, Francesco Procopio, Gennaro Morrone ed Enzo Varone. L'altro spettacolo interpretato dalla Compagnia del Teatro Nuovo è "Una mezz'ora di sfizio", di Samy Fayad.

La novità

In programma anche un evento musicale, con speciali riduzioni per gli abbonati del Nuovo: "Verso il mito Edith Piaf", con Francesca Marini e Massimo Masiello. E' uno spettacolo che ha ottenuto grande successo e recensioni eccellenti in giro per l'Italia.

Info utili

Costo dell'abbonamento è 150 euro (intero), 140 euro (ridotto per over 65 anni e minorenni), 130 euro (ridotto per gli abbonati della passata stagione). Info e prenotazioni, tel. 089.220886 (Botteghino del Teatro Nuovo, dal lunedì al sabato dalle 17 alle 20).