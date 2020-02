Therivati in concerto al Jazz Club il Moro di Cava de' Tirreni

Al Jazz Club Il Moro di Cava de' Tirreni venerdì 7 febbraio alle ore 22, sono di scena i TheRivati in concerto, che porteranno sul palcoscenico del locale del borgo Scacciaventi i successi dei loro album.

La scheda

Dal 2008 i TheRivati sono Antonio Di Costanzo (basso), Paolo Maccaro (voce), Marco Cassese (chitarre), Saverio Giugliano (sax tenore e programmi) e Salvatore Zannella (batteria). Da più di 10 anni mixano sapientemente e con successo cantautorato italiano, groove black si stampo afroamericano e un’anima tipicamente napoletana d’origine.

Una miscela molto particolare che ne fa anche la cifra stilistica della band che con i suoi tre album all’attivo – Black From Italy, #Black, Non c’è un cazzo da ridere – e i tour in giro per lo stivale si è saputa confermare ottenendo significativi riconoscimenti come la nomination al Premio Tenco 2016. Dai videoclip alle canzoni, dai testi alla melodia alle scelte stilistiche di presentazione di questi, il gruppo si sperimenta nei generi grazie alla poliedricità dei singoli musicisti.