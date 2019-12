Tombolata di solidarietà per Kimpanga: ecco la data

Si svolgerà domani, giovedì 19 dicembre alle ore 11.30, presso il Salone del Gonfalone del Palazzo di Città in via Roma a Salerno, la conferenza stampa di presentazione della Tombolata di Solidarietà per Kimpanga, un villaggio della Repubblica Democratica del Congo.

I dettagli

L'evento è in programma domenica 22 dicembre alle ore 17.00 presso il Centro Sociale di Pastena. Alla conferenza stampa prenderanno parte il Sindaco Vincenzo Napoli e l'Assessore Comunale Gaetana Falcone che organizza l'evento. I giornalisti ed attori Cinzia Ugatti e Matteo Amaturo saranno i pirotecnici banditori della tombolata.