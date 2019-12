Grande firma al Modo per il concerto di apertura: sul palco Tony Momrelle

Tony Momrelle, lo “Stevie Wonder del ventunesimo secolo”, è stato scelto per aprire la rassegna Jazz del Modo di Salerno. Il rinnovato locale di viale Antonio Bandiera, a Salerno, proporrà mercoledì 18 dicembre, alle ore 21,uno dei più musicisti soul più importanti della scena britannica.

La scheda

Momrelle per sedici anni è stato la voce del gruppo acid jazz Incognito, eletto come “Stevie Wonder del ventunesimo secolo” da Paul Morley, uno dei più importanti critici musicali inglesi. Sarà l’unica data in Italia per l'artista che vanta collaborazioni di altissimo livello nei suoi vent'anni di carriera: Gloria Estefan, Celine Dion, Whitney Houston e Andrea Bocelli sono soltanto alcuni degli artisti che hanno lavorato con Momrelle.

Il programma

Un appuntamento unico nel suo genere, un’anteprima dialto livello per una rassegna che nel 2020 richiamerà altri jazzisti di fama internazionali sul palco del Modo, scelti da un simbolo di questo genere a Salerno: la direzione artistica della kermesse musicale, infatti, è affidata a Stefano Giuliano, sassofonista, compositore, arrangiatore nonché fondatore della “Salerno Jazz Orchestra” che ha definito il programma d’appuntamenti nel solco della tradizione rinnovata di un locale che, negli anni, ha visto esibirsi artisti del calibro di Mario Biondi, Billy Cobham e Cory Henry. Info utili ai seguenti contatti telefonici: 3515018357 e 3283716893.

La presentazione

"Abbiamo voluto creare uno spazio dedicato alla musica a 360 gradi per un calendario d'intrattenimento completo - spiegano i gestori del Modo - Il nostro palinsesto è variegato: la nostra vocazione parte dalla cena spettacolo del sabato con le esibizioni di artisti locali e nazionali come Cristiano Malgioglio per poi allargarsi nel corso della settimana ad altri eventi musicali con artisti di rilievo. Si fa musica e contemporaneamente si possono gustare delle prelibatezze grazie a un ristorante che offre materie prime d'altissima qualità in una location completamente rinnovata e aperta a ogni tipo di eventi privati anche grazie alla Sala Monroe, uno spazio completamente nuovo che rappresenta un richiamo a chi preferisce un ambiente più riservato rispetto all'intero locale".