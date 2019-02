Vanessa Caputo e Biagio Alma Libre: ecco gli appuntamenti al Med

Dopo lo strepitoso successo registrato nelle sue precedenti uscite, venerdì 22 Febbraio, il “Med” ospiterà Vanessa Caputo con il suo live show music composto da musiche e suoni emozionali e coinvolgenti. Il sabato al “Med”, 23 febbraio, si scende in pista con un esilarante DjSet Disko Drammer targato, ancora una volta, dal duo Bernardo Graziano – Valeria Sasso, formato da composizioni musicali Jazz-Funk dei Crusadeers, Joe Batan e George Benson, arrivando al Jazzy & Latin House dei Masters At Work, passando per la Disco Classics & le recenti rivisitazioni Nu-Disco di Joey Negro, Todd Terje e MAW con arricchimento di percussioni live.

Gran finale

Ultimo appuntamento, domenica 24 febbraio, sarà la volta di Biagio Alma Libre, nel classico appuntamento dell’Acoustic Sundays. Biagio Alma Libre Bove dei “Bonasound Duo” sì è formato con varie esperienze musicali, svariando dalla musica contemporanea a quella del recente passato, dal pop al funky, dal blues al rock, dal latino-americano a quella cantautoriale, dall’italiano a quella internazionale. Insomma un progetto aperto a tutti i gusti musicali con l'unico scopo di far viaggiare il proprio pubblico sull'aereo della musica senza muoversi dal proprio posto "travelling without moving", viaggiando senza muoversi.