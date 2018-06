Vela, happy hour e festa del solstizio, il 23 e 24 giugno a Salerno

"A Vela Senza Barriere" è l'iniziativa a scopo sociale organizzata il 23 e 24 giugno tra la Stazione Marittima di Salerno e la sede dell'Associazione Marina. Veleggiata nel tratto di mare fino a Torre Angellara. Il presidente dell’Associazione Marina, che organmizza l'evento insieme al Club Avvelenati, all’Associazione DivertiVento ed al centro di accoglienza Ipotenusa Marina, illustra i contenuti della manifestazione e la nobile finalità: "In occasione della grande festa del solstizio, organizzata dalla UISP in tutta Italia, al fine di avvicinare le persone allo sport della vela o coinvolgere maggiormente chi già lo pratica, si terrà una veleggiata in ricordo di Mimmo Avagliano. Per l’occasione, sono state coinvolte le associazioni che operano nel sociale e che usano la vela come strumento di riabilitazione fisica ed emotiva. La vela è una pratica accessibile a tutti, uno sport educativo per il lavoro di squadra e allo spirito di gruppo”.

Il ricordo

Mimmo Avagliano, membro dell’Associazione DivertiVento, era il “Comandante” della Solidarietà. Per oltre 10 anni si è impegnato in varie attività sociali, la maggior parte delle quali legate al mondo della vela, sua grande passione. Si è fatto promotore di diffondere la vela-terapia quale metodo rivolto alla riabilitazione psicologica e al miglioramento della qualità della vita dei pazienti ematologici organizzando 10 edizioni di “Un Mare di Solidarietà”, manifestazione rivolta in particolar modo ai bambini affetti da malattie oncologiche della sezione AIL Marco Tulimieri. La città di Salerno, distinguendosi grazie a ciò per lo spirito solidale e di ospitalità, viene scelta per quattro volte tra le città d’Italia come porto d’approdo per accogliere i bambini e lo staff dell’imbarcazione che veleggia nel Mar Tirreno nell’ambito del progetto nazionale “Sognando Itaca”promosso dal Prof. Franco Mandelli.



Il programma

Sabato 23 giugno, alle ore 17.30, la Stazione Marittima al Molo Manfredi ospiterà "A vela senza barriere", un focus, un incontro-dibattito tra gli operatori. Alle ore 21, nella sede della ASD Marina-Salerno, incontro con Vanfing e Wazib, happy hour. Domenica 24 giugno, seguendo l'itinerario Masuccio-Torre Angellara Golfo di Salerno, festa del solstizio Uisp, veleggiata.