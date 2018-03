Domenica delle Palme: nel centro storico di Salerno la Via Crucis in costume

Tradizione e fede, passione e preghiere: il centro storico di Salerno, per la trentunesima volta, ospiterà la Via Crucis in costume d'epoca, organizzata dalla parrocchia di Santa Maria delle Grazie e San Bartolomeo. L'evento si svolgerà il 25 marzo, Domenica delle Palme, dalle ore 18, con partenza da piazza Flavio Gioia. Attesi tantissimi visitatori.

Il percorso

La rievocazione della Via Crucis attraverserà piazza Portanova, via Dei Mercanti, via Dei Canali, via Tasso, per concludersi in Largo Abate Conforti. Tra i partecipanti, decine di residenti del centro storico che per un giorno indossano i costumi dell’epoca per dare vita alla passione e alla crocifissione di Gesù Cristo.

I protagonisti

La direzione artistica è affidata a Giovanni Giordano, che collabora con il sacerdote Don Alessandro Gallotti. Gesù sarà interpretato da Fabio Lamberti, Maria da Grazia Torraca, Pilato da Armando Giordano, il Centurione Ebraico da Rosario Giordano.