Videoletture registrate e albi illustrati: la buona notte di Marcovaldo libreria

Le mamme ed i papà leggono, registrano e inviano alla libreria Marcovaldo che mette in rete i contenuti. A Cava de' Tirreni è stata promossa l'iniziativa di registrare videoletture degli albi illustrati preferiti per stare insieme a distanza in questi giorni di impasse.

Boom di adesioni

La proposta è piaciuta moltissimo e tanti genitori narratori raccontano storie per genitori e bambini fruitori a distanza. Ci sono letture di metà giornata e altre della buona notte. Nei giorni del coronavirus, anche letture consigliate su germi e batteri: come spiegare ai bambini il mondo dell’infinitamente piccolo attraverso un libro divertente e interattivo, che unisce illustrazioni a foto al microscopio, per aiutare a immaginare quello che non si può vedere.