Apre al pubblico la Villa Romana di Positano: tanta curiosità

Mercoledì 1° agosto apre al grande pubblico la Villa Romana di Positano, dalle ore 9 alle 21. Ipogeo e museo con installazioni multimediali sono visitabili tutti i giorni dal lunedì alla domenica con ticket a 15 euro.

ll futuro

Dopo due importanti campagne di scavo (2003/2006; 2015/2016) il sito, del quale si conoscono le origini sin dal 1758, è pronto a mostrare i propri tesori. "I luoghi sono pronti per consentirne al meglio la fruizione. Occorrerà operare in stretta sinergia con le autorità ecclesiastiche e il Comune di Positano, che tanto si è adoperato per il recupero, per garantire la sostenibilità di una gestione che non potrà prescindere da un attento e regolare monitoraggio del sito, per conservarne intatto nel tempo –salvaguardandone la consistenza materica –e l'’eccezionale incanto", commenta ”Francesca Casule, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino "La Villa Romana è la prova tangibile che Positano è realmente, da sempre, luogo privilegiato d’otium, ristoro non solo per il corpo, ma, soprattutto, per la mente. E' sinonimo della grandezza di Positano. Quella grandezza che è stata da sempre intesa come semplice bellezza naturale, ma che da oggi si veste di una profonda e inestimabile importanza culturale”", spiega Michele De Lucia, Sindaco di Positano.