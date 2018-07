Vincenzo Bocciarelli alla serata conclusiva del concorso di poesia ad Eboli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Vincenzo Bocciarelli special-guest sabato 28 luglio alle 19 nel Chiostro di San Francesca alla serata conclusiva del prestigioso concorso di poesia ad Eboli. L’attore Vincenzo Bocciarelli reduce dai set internazionali (Mission Possible con Jhon Savage regia Bret Roberts prodotto dalla Movie On, Red Land con Franco Nero, Geraldine Chapline che uscirà nei cinema il prossimo 8 novembre ) e successi teatrali ( Formidable di cui lui stessa interprete e regista) sarà l’ospite d’onore alla Cerimonia di Premiazione della dodicesima edizione del Concorso Internazionale di Poesia “Il saggio”. Centro Culturale Studi Storici, Città di Eboli. Durante la serata conclusiva organizzata da Giuseppe Barra, le opere poetiche vincitrici, saranno declamate in anteprima dall’attore di formazione strehleriana e già molto amato dal pubblico ebolitano che lo ricorda anche per indimenticabili ruoli in fiction di successo come Orgoglio, Il bello delle donne, don Matteo e tante altre.