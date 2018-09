Ritorna "In Vino Civitas": con Salerno Today si beve e si risparmia

Da sabato 22 e domenica 24 settembre, la suggestiva vetrina della Stazione Marittima di Salerno - la conchiglia disegnata da Zaha Hadid - ospiterà la seconda edizione di “In Vino Civitas”, il Salone del Vino di Salerno. Saranno presenti tante aziende, in programma degustazioni, seminari, masterclass ed incontri per approfondire temi e aspetti legati alla promozione delle produzioni vitivinicole.

Sconti per i lettori

Con SalernoToday, tutti i nostri lettori avranno la possibilità di acquistare biglietti con un prezzo scontato del 50%. Il biglietto, che consente l'ingresso ad un solo giorno della manifestazione (ore 12-21) e che è riservato solo ai maggiorenni, costa 25 euro. I lettori di Salerno Today pagheranno 15 euro e potranno acquistarli - disponibilità limitata - attraverso questo link. E' possibile acquistare fino ad un massimo di 10 biglietti per l'ingresso giornaliero a In Vino Civitas e ricevere subito un voucher sulla casella e-mail. Il voucher va stampato e cosnegnato al botteghino per ritirare il biglietto.



La location e l'obiettivo

Anche per la seconda edizione dell’evento è stata scelta la Stazione Marittima di Salerno, la splendida ostrica ideata dalla matita di Zaha Hadid, una dei più illustri e noti architetti contemporanei, che si schiude sul nuovo fonte di mare della città di Salerno. "In Vino Civitas", offre ai visitatori un’ulteriore occasione di gustare Salerno e le sue bellezze nel periodo successivo ai festeggiamenti per San Matteo, Santo Patrono. utilizzando il vino come espressione culturale del nostro Paese, immergendolo in uno straordinario connubio con l’arte.