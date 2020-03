Visite guidate alla scoperta di Salerno con Erchemperto: ecco il programma

Ricomincia il ciclo di visite guidate a cura dell'Associazione Erchemperto, a Salerno. L'iniziativa ha il patrocinio dell'Assessorato alla cultura del Comune di Salerno. Prima tappa l'8 marzo con "Alla scoperta del culto di San Michele a Salerno", a cura di Paola Valitutti.

Il programma

Le visite si terranno fino al 31 maggio, ogni domenica con partenza alle ore 10 dal Comune di Salerno, tranne per la visita all’Area archeologica di Fratte, che sarà direttamente in loco. I biglietti d'ingresso, nei siti dove sono previsti, sono a carico dei visitatori. Per la partecipazione sarà richiesto il contributo di 1 euro, devoluto integralmente all'orfanotrofio House of Flowers di Kabul. I tour partiranno ogni domenica alle 10.00 dal Comune di Salerno, ad eccezione per la visita all'area archeologica di Fratte. I biglietti d'ingresso, nei siti dove sono previsti, sono a carico dei visitatori.

Le altre tappe



“I Luoghi della Scuola Medica Salernitana e visita animata Giardino della Minerva, a cura di Emanuela Dente e Antonella Schiavone - 15 marzo. “Salerno barocca”, a cura di Daniela Fiorillo - 22 marzo. “Sviluppo urbanistico di Salerno negli anni 30, Ricordando Vincenzo Dodaro”, a cura di Paola Valitutti e Barbara Visentin - 29 marzo. Salerno Normanna” a cura di Ivana Calembo - 5 aprile. "Sant'Anna al Porto”, a cura di Graziella Guida - 19 aprile., "La stazione Marittima” a cura di Tiziana Penna – 26 aprile. “La presa del Castello” passeggiata dal centro storico, seguendo le mura sino al Castello, a cura di Marta Guadagno - 3 maggio. “Chiesa San Domenico e Cappella del Rosario”, a cura di Irma Pastore – 10 maggio. "Area archeologica Fratte” a cura di Diletta Babino – 17 maggio. “Le cappelle del Principe, a cura di Barbara Visentin – 24 maggio. “Salerno romana” a cura di Matteo Lanzetta, 31 maggio.