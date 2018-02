Speciale weekend: ecco gli appuntamenti in programma dal 2 al 4 febbraio

Domenica, la prima del mese, si entra gratis nei musei. Il Teatro Verdi, invece, spalanca le porte alla celebre commedia Filumena Marturano. Risate in strada con le sfilate di Carnevale, quadri in mostra e una notte con il brivido a caccia dell'assassino. Ecco un'ampia selezione di appuntamenti in programma a Salerno e provincia, dal 2 al 4 febbraio.