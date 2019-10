Speciale weekend: gli appuntamenti e le sagre dal 25 al 27 ottobre

L'immancabile sagra della castagna, il frutto autunnale per eccellenza, è uno degli eventi più attesi di questo fine settimana, nei Picentini. Taverne aperte, buon cibo e tanta musica anche ad Angri. I Neri per caso in concerto a Cava de' Tirreni e ad Eboli aspettano la Notte dello Scorzamauriello, tra cene e folletti magici. Pic nic in stile far west nell'Oasi Alento, omaggio danza a Paganini, mostra di peluche a grandezza naturale e musica swing. Ecco i principali appuntamenti in programma a Salerno e provincia da venerdì a domenica.