Banca Campania Centro: cento borse di studio per studenti meritevoli

Cento borse di studio consegnate a giovani che si sono distinti per i loro risultati. A consegnarle saranno Giuseppe Maino, presidente nazionale del Gruppo Iccrea, ed Alessandro Azzi, presidente della Federazione Lombarda delle BCC, che domani 3 gennaio alle 17.30 saranno ospiti di Banca Campania Centro a Battipaglia.

L'incontro

All'incontro che si terrà presso il teatro Giuffrè del centro sociale di viale della Libertà, si parlerà del ruolo del redito Cooperativo in Campania e in Italia. Due presenze importanti nell’ambito del mondo bancario italiano che parleranno agli oltre 100 giovani, che saranno premiati per i loro successi scolastici, del ruolo della cooperazione di credito in Campania e in Italia.

Un’occasione preziosa per fare il punto della situazione dell’economia italiana e di quello che rappresenta la formula cooperativa sia nel mondo bancario che in quello del lavoro. Un evento fortemente voluto dal Consiglio di Amministrazione di Banca Campania Centro e del suo presidente, Silvio Petrone: "Un’occasione unica, sia per far incontrare i nostri giovani con chi oggi rappresenta il punto di riferimento di un grande gruppo di banche locali che, rimanendo fedeli ai propri Valori, è anche capace di fare sistema, per rendere tutto questo ancora più incisivo nello sviluppo delle nostre comunità. E sia – prosegue Petrone - per ascoltare da due grandi testimoni della cooperazione di credito, come Maino e Azzi, quale potrà essere il futuro di un modo unico di fare banca, com’è quello delle Bcc".

La premiazione

La cerimonia a cui saranno presenti i due esponenti nazionali della cooperazione di credito rappresenta forse uno dei momenti più significativi della vita della compagine sociale di Banca Campania Centro. Da più di 40 anni infatti vengono premiati quei giovani, soci o figli di soci, che nel corso dell’ultimo anno hanno tagliato in modo brillante un importante traguardo scolastico. Da alcuni anni sono addirittura oltre 100 i premi consegnati: 35 per le licenze medie, 35 per le maturità e 35 per le lauree. Il bando prevede criteri di selezione che mettono insieme il merito scolastico e la partecipazione alla vita della cooperativa. Per comprendere quanto siano selettive le regole del bando, basti pensare che i voti minimi per poter presentare la domanda sono: 9/10 per le medie, 85/100 per le maturità e 100/110 per le lauree. Quest’anno per la sezione delle lauree ci sono stati circa 40 giovani che hanno conseguito un voto uguale o uperiore a 110/110.

Quello che segue è l’elenco dei giovani che saranno premiati: