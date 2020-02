Masterclass di #Giffoni50: aperte le iscrizioni

Da oggi, e fino al 15 marzo, sarà possibile iscriversi alle Masterclass di #Giffoni50 che tornano, completamente rinnovate, in occasione della 50esima edizione del Festival, in programma dal 16 al 25 luglio 2020. Si tratta di un concept, in continua evoluzione, nato nel 2009 per rispondere a una necessità specifica: creare una proposta mirata a non disperdere i talenti, le intelligenze e le creatività emergenti dalle giurie del Giffoni Film Festival.

Le sezioni

Due le sezioni a cui sarà possibile iscriversi:

CULT - dedicata a 120 ragazzi/e, dai 18 ai 30 anni, appassionati di cinema ed entertainment. La sezione raccoglie l’eredità storica del progetto, da sempre votata all’approfondimento con maestri del cinema, della letteratura, dell’arte. Cult quest’anno rafforza l’aspetto laboratoriale proponendo, ogni mattina, quattro classi diverse dove sperimentare e sperimentarsi in ambiti strettamente legati al mondo dell’audiovisivo: digital filmmaking, fotografia, sceneggiatura basic e seriale sono i lab proposti e realizzati con la collaborazione di professionisti di grande calibro ed esperti. Un modo per coltivare il proprio talento e mettere alla prova la propria vocazione artistica, una strada affascinante per affacciarsi sulla scena del lavoro.

MUSIC&RADIO - dedicata a 100 ragazzi/e, tra i 16 e i 30 anni, che della musica vogliono farne lavoro e futuro. Masterclass Music&Radio permetterà ai giovani di incontrare professionisti, tecnici e addetti ai lavori, giornalisti e critici, autori, direttori di network, produttori musicali. I masterclassers, inoltre, si confrontano con cantanti, direttore d'orchestra, band e compositori. Tre i lab pensati per questa sezione: musica per il cinema, giornalismo musicale, organizzazione radiofonica.

Le iscrizioni

Alle due sezioni potranno partecipare un massimo di 220 ragazzi, ma grandi sorprese sono all’orizzonte. Un nuovo e stimolante progetto raccoglie le ambiziose sfide rappresentate, negli scorsi anni, dalle Masterclass Eco e Connect: è in arrivo Impact. Al centro i temi dell’attualità e della contemporaneità, le questioni etiche, il dibattito sui valori e le sfide dell’innovazione. Tutto ciò che impatta sul vivere dei nostri giorni troverà spazio in questo caleidoscopio tutto nuovo che vedrà la luce proprio in occasione di #Giffoni50.

Per iscriversi basta andare al link>>>https://www.giffonifilmfestival.it/masterclass-giffoni50