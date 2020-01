Costiera Amalfitana: partita la scuola di formazione turistica

E' partita la scuola di formazione voluta dal Distretto Turistico della Costiera Amalfitana. A darne l'annuncio è Andrea Ferraioli, presidente del distretto turistico che spiega: "E' una vera scuola di turismo con corsi itineranti sul territorio. La grande novità sarà la presenza a Febbraio della Holden di Torino, scuola di Alessandro Baricco. La Holden è una scuola di storytelling, cioè di narrazione e comunicazione, e di arti performative. Non avremo solo la Holden ma anche l’Associazione Italiana Sommelier con corsi focalizzati su questo tipo di specializzazione. L’attività di formazione iniziata in Costiera vedrà ben 17 Corsi, 70 seminari, più di 300 ore di formazione. Dunque tutti i temi riguardanti il turismo facendo rete tra giovani e realtà affermate. In Costiera Amalfitana mettiamo in relazione i professionisti di maggiore rilievo con i ragazzi che vogliono lavorare in questo settore, quello del turismo che è in crescita".

La scuola

Dopo la formazione per guide turistiche, a cura di Aigae (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) ci si concentra, quindi sulle altre professionalità. "Quest’anno ci sarà la prestigiosa Holden di Torino – ha incalzato Ferraioli – che proprio da noi, in Costiera Amalfitana terrà corsi di racconto del territorio. Una grande esperienza che ci aiuterà a definire meglio lo storytelling della destinazione turistica in Costiera Amalfitana. Avremo un importante ritorno che sarà quello di Danilo Beltrante, si tratta di uno dei massimi esperti di gestione dell’extra – alberghiero in Italia che terrà un corso dedicato tutto al Vivere di turismo che si svolgerà a Marzo. Dunque per la Costiera Amalfitana arrivano i maggiori professionisti del settore per fare Formazione, Alta Formazione in Costiera. Si fortifica sempre più una rete che mette insieme giovani e grandi realtà". "Siamo agli inizi di questo meraviglioso percorso di formazione – ha concluso Bonaventura Esposito, addetto all’accoglienza ed organizzazione eventi del distretto – che riguarderà tutto il nostro territorio costiero, attraverso l’opportunità di poter seguire determinati Master di approfondimento. Ben 17 Corsi, 70 lezioni di studio, di approfondimento, di formazione, di implemento della propria cultura professionale. Immaginiamo che tutto questo permetterà di poter creare una profonda sinergia attraverso la Costiera, andremo a coinvolgere il mondo della scuola soprattutto nei progetti e nelle opportunità dell’alternanza scuola lavoro".

Il calendario

La Formazione per un turismo di qualità e dare l’opportunità ai giovani di inserirsi in grandi contesti e realtà internazionali. La Holden dall’11 Febbraio ma sono già tante le iscrizioni, l’Associazione Italiana Sommelier il 5 e 6 Febbraio a Praiano. Dal 27 al 29 Gennaio a Maiori corso di formazione su L’Albergo tra Costi e Ricavi , il 28 Gennaio a Praiano sulla Corrispondenza Alberghiera efficace, dal 29 al 30 Gennaio nuovamente Corso di Formazione a Maiori sulla Contabilità Analitica Generale, ed ancora il corso sul Marketing degli acquisti in albergo dal 3 al 4 Febbraio. Il 5 ed il 6 Febbraio i Corsi per Sommelier con la Figura e le funzioni del Sommelier, l’11, il 12, il 18 e 25 Febbraio la scuola Holden di Alessandro Baricco sullo storytelling rispettivamente sul Raccontare il Territorio – Creatività e Stupore, L’Incantesimo delle Parole, Parole per Viaggiare e il Racconto dei Racconti. Ed ancora dal 24 al 27 Febbraio l’Arte di ospitare al Front Office, dal 26 al 27 Febbraio a Maiori il Corso sul Housekeeping Management, dal 2 al 4 Marzo Vivere di Turismo con lezioni che si terranno ad Agerola, il 4 Marzo ancora corso sul Customer Complaint Management che si terrà invece a Maiori, dal 9 all’11 Marzo corso sul Let’s Speak Of Wine, il 25 Marzo chiusura con il corso sul Menù Engineering.