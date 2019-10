"Sostenibilità e Impresa": il seminario gratuito presso la Fondazione Saccone

Un seminario gratuito dal titolo Sostenibilità e Impresa un binomio di valore si terrà venerdì 11 ottobre, a partire dalle 18, presso la Fondazione Saccone in località Pagliarone a Montecorvino Pugliano inaugurata lo scorso giugno. Il seminario, tenuto da Danilo Devigili, uno dei maggiori esperti nazionali in Sostenibilità e Responsabilità sociale di Impresa nonchè membro del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Saccone, è rivolto a imprenditori e professionisti ed approfondirà il rapporto tra impresa e sostenibilità come strategia per creare valore condiviso con tutti i portatori d’interesse, imprenditori, dipendenti, fornitori e comunità.

Il seminario

Il seminario, patrocinato dall’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno, si aprirà con i saluti introduttivi a cura di Giorgio Scala, presidente della Fondazione Saccone, Salvatore Giordano, presidente dell’ODCEC di Salerno, e da Edoardo Gisolfi, presidente del Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Salerno e coordinatore del CTS della Fondazione Saccone, e sarà moderato da Antonio Vitolo, CEO del Gruppo Stratego e membro del CTS della Fondazione Saccone.

L’evento ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti un quadro sintetico ancorché completo delle opportunità connesse allo sviluppo di progetti di sostenibilità, indicazioni sui principali approcci e strumenti per lo sviluppo di strategie di sostenibilità e indicazioni operative sulla realizzazione di progetti di sostenibilità attraverso la presentazione di casi studio. Tra questi, saranno illustrate esperienza virtuose come la partnership tra Rio Mare e il WWF e la strategia di sostenibilità di F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici.

Devigili

Danilo Devigili ha maturato oltre 25 anni di esperienza professionale nel campo della consulenza in tema di sostenibilità, con particolare riferimento alla predisposizione di piani e strategie di CSR, definizione e implementazione di strategie di comunicazione, reporting di sostenibilità, strategie di Corporate Philanthropy e Cause Related Marketing. Negli ultimi 5 anni ha partecipato a 60 progetti di consulenza per 24 clienti in diversi settori quali: beni di largo consumo, assicurazioni, banche, editoria, Non Profit, energia, lusso, chimico farmaceutico, grande distribuzione. Promuove la cultura della sostenibilità tenendo corsi di perfezionamento post universitari, partecipando in qualità di relatore a convegni e come autore di articoli e libri.

Il commento

"La sostenibilità è un tema sempre più sentito dalle aziende, in quanto si collega direttamente all’impatto ambientale e sociale del proprio business – ha spiegato Giorgio Scala, presidente della Fondazione Saccone – Grazie a Danilo Devigili, che ci onoriamo di annoverare nel nostro CTS, approfondiremo questo argomento evidenziando i vantaggi dell’inserimento di un progetto di sostenibilità all’interno della strategia aziendale, in termini di costruzione del valore e riduzione dei costi di gestione. Un’opportunità per tutte le imprese e i professionisti del nostro territorio".