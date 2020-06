Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro, domani l'evento in streaming

Domani 3 giugno, a partire dalle ore 10,30, si terrà la presentazione della II edizione della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro. La manifestazione, promossa dall’associazione no-profit Centro Studi Super Sud e organizzata da Gruppo Stratego con l’obiettivo di agevolare il matching tra domanda e offerta di lavoro e fornire agli studenti delle scuole e delle università utili strumenti per l’orientamento e la crescita professionale, quest’anno si terrà in modalità totalmente digitale.

La piattaforma BMFL

Nel corso della conferenza stampa, oltre all’ufficializzazione delle date di svolgimento dell’edizione del 2020, sarà lanciata l’innovativa piattaforma BMFL online, concepita per chi è alla ricerca di corsi di formazione e annunci di lavoro e chi li offre, ovvero gli Enti di Formazione e le Agenzie per il Lavoro e Aziende. Alla presentazione, moderata dal responsabile ufficio stampa della Borsa Giuseppe Alviggi e dal giornalista Enrico Deuringer, visibile in diretta streaming sui canali social network dei partner del progetto, interverranno: Antonio Vitolo, CEO del Gruppo Stratego e Responsabile organizzazione della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro, Giovanni D’Avenia, Presidente onorario del Centro Studi Super Sud, Luisa Franzese, Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, Sonia Palmeri, Assessore al Lavoro e alle Risorse Umane della Regione Campania, Chiara Marciani, Assessore alla Formazione e alle Pari Opportunità della Regione Campania.