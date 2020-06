Curiosità, 10 detenuti si diplomano all'istituto "Roberto Virtuoso" di Salerno

Saranno consegnati giovedì, i diplomi ai detenuti della casa di circondariale di Salerno che hanno seguito le lezioni e conseguito il titolo presso la sezione carceraria dell’Istituto Professionale di Stato Roberto Virtuoso di Salerno.

I progetti

Dopo un percorso di formazione lungo cinque anni, con 25 ore di lezione settimanali, gli studenti delle due classi, alias detenuti d’alta sicurezza tornati tra i banchi, hanno conseguito il diploma con voti medio-alti. Intanto, sei le classi del prossimo anno, quando non mancheranno neppure corsi di cucina per le donne. Tanta soddisfazione per il Virtuoso.