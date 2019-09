"Stop ai contatti su Facebook e Whatsapp tra docenti, alunni e genitori":scatta il divieto alla scuola Barra

Scatta il divieto assoluto di avere contatti via social tra gli insegnanti e gli alunni, presso l'istituto comprensivo Barra di Salerno. A deciderlo, la dirigente Renata Florimonte che dice "no" al contatto esterno anche con i genitori.

La motivazione

In altre parole, nessun insegnante potrà più essere amico su Facebook o su Whatsapp di qualche alunno o di un genitore. Divisi, alunni e genitori, come riporta Il Corriere, per la novità introdotta dal dirigente: "Gli spazi dei minori non devono essere invasi dagli adulti, sono linguaggi diversi e una simile commistione è assolutamente da evitare. Noi docenti quando ci muoviamo rappresentiamo lo Stato in ogni momento e in ogni luogo. Abbiamo pertanto l’obbligo di mantenere un certo decoro anche nel linguaggio", ha spiegato la Florimonte. Unica eccezione al provvedimento, varrà per gli alunni diversamente abili.