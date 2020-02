IIS "Galilei - Di Palo": la scuola "vending machine free", ecco perchè

Da 4 anni, l'IIS "Galilei - Di Palo" è una scuola "vending machine free", alias priva di distributori automatici. Come spiegato dalla dirigenza dello stesso istituto, la motivazione risiede nel fatto che i cibi dei distributori "li espongono, in età adulta, a rischi per la salute".

L'idea

"I distributori non educano i ragazzi agli orari in cui è permesso fare una pausa per la colazione ed anche questo disabitua i ragazzi alle regole, inoltre creano rifiuti di plastica che non sempre vengono riciclati e fanno spendere parecchi soldini agli alunni e quindi ai genitori", si legge in una nota della scuola. Avrebbe senso installare dei distributori di sole bottigliette d'acqua, ma gli ultimi due problemi non sarebbero risolti. Ecco perché, presso entrambe le sedi dell'IIS "Galilei Di Palo", ora sono stati installati degli erogatori di acqua fredda, filtrata e depurata. I ragazzi potranno bere gratuitamente acqua fredda corrente, filtrata e depurata, senza creare rifiuti di plastica. Una attenzione in più per alunni, personale e per l'ambiente.