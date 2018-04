"I bambini fanno la differenziata", in piazza a Sarno la premiazione del disegno più bello

Un concorso di idee e di disegni per sensibilizzare alla tutela dell'ambiente ed alla importanza della raccolta differenziata. Domenica 15 aprile, in Piazza 5 Maggio, alle 10, a Sarno, ci sarà la premiazione degli elaborati più significativi, nell'ambito di un più ampio progetto ecologico che ha portato nelle scuole elementari l'educazione ambientale.Incontri e lezioni avviate dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Canfora e dall'assessore al ciclo integrato dei rifiuti, Michele Ruggiero, in collaborazione con la ditta Sarim, che svolge il servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio.

Particolarmente soddisfatto l’assessore Ruggiero:

"C’è stata una grande partecipazione degli alunni che, prendendo spunto da un breve video realizzato appositamente per questa campagna, hanno potuto approfondire il delicato tema del rispetto dell’ambiente e del corretto conferimento dei rifiuti nel sistema di raccolta vigente sul territorioI ragazzi sono stati impegnati nella realizzazione di un testo o di un cartellone in cui dovevano rappresentare le loro opinioni, suggerimenti e proposte per migliorare il servizio e rendere la città ancora più vivibile e pulita. Ho incontrato personalmente oltre 2000 bambini durante questo mese di campagna; è stato sicuramente impegnativo ma ne è valsa la pena. Il futuro del nostro territorio e del mondo intero sono i bambini ed è da loro che bisogna ripartire per poter sperare in un futuro migliore e in un ambiente più sano. La riposta dei ragazzi è stata encomiabile, ne sono testimoni tutti i lavori che hanno realizzato e che verranno valutati e premiati da una giuria esterna di esperti nel settore dei rifiuti. Sono rimasto colpito dall’originalità di molti lavori grazie anche alla collaborazione del corpo insegnante che ha partecipato e collaborato fattivamente. Domenica tutti questi lavori verranno esposti e tutti ne potranno ammirare la bellezza e l’originalità. Verranno premiate le classi che hanno effettuato i lavoretti giudicati più rappresentativi. Ci sarà, inoltre, un gruppo di volontari che insegnerà ai bambini come poter riutilizzare la carta e diminuire così la quantità di rifiuti. Ci sarà musica e tanto divertimento in una giornata che sarà una vera e propria festa dell’ambiente".