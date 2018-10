La Campania è la regione più “green” d’Italia: Salerno al terzo posto

Comprare e vendere usato, generando un circolo virtuoso che allunga la vita degli oggetti, che impatto effettivo ha sull’ambiente? Grazie agli oltre 8 milioni di utenti unici mensili che utilizzano Subito, azienda numero uno per vendere e comprare online, solo in Italia sono state risparmiate 4,5 milioni di tonnellate. La Campania è risultata essere la regione più green d’Italia con 709.279 tonnellate di CO 2 risparmiate, ovvero il 15,8% del totale.

Le province campane

Entrando nel dettaglio della regione, Subito, guardando al numero di oggetti venduti sulla propria piattaforma, ha calcolato quali siano le province in cui sono state risparmiate più tonnellate di anidride carbonica e quindi quali siano le più virtuose. Prima tra tutte Napoli con 516.776 tonnellate di CO 2 risparmiate, cui segue Caserta al secondo posto con 86.901. Salerno si posiziona al terzo posto con 66.660 tonnellate: qui grazie all’economia dell’usato è stato possibile risparmiare anche 3.603 tonnellate di plastica, 24.163 tonnellate di acciaio e 2.306 tonnellate di alluminio. Chiudono la top 5 Avellino con 24.951 e Benevento con 13.991. Proprio per dare valore a ogni singolo gesto, restituendo agli utenti la misura dell’impatto ambientale della loro compravendita, Subito ha sviluppato un sito dedicato al Second Hand Effect (secondhandeffect.subito.it), dove trovare il risparmio di CO 2 per gli oggetti più comunemente comprati e venduti sulla piattaforma, insieme alla classifica delle regioni e delle città più virtuose e al report completo sul risparmio generato da Subito e dalle piattaforme del gruppo Schibsted.

I risparmi