Spesa di Natale eco responsabile con Legambiente: al via la distribuzione di buste biodegradabili

Si terrà domani, sabato 15 dicembre, alle ore 10, la distribuzione di sacchetti compostabili ad opera dei volontari di Legambiente, presso il mercato di Pastena di Salerno. Legambiente e RE.MA.Plast, infatti, sono scesi in campo per combattere illegalità, contrastare il marine litter e l’inquinamento.

L'obiettivo

L’iniziativa si svolgerà nei maggiori mercati rionali della regione per spiegare a cittadini, turisti e commercianti l’importanza dell’uso di shopper biodegradabili e compostabili, obbligatori per legge, e dei pericoli derivanti dall’uso di quelli illegali, ancora realizzati in plastica.

L'appuntamento

Il primo appuntamento è previsto per domani, sabato 15 dicembre, 2018, presso il mercato di Pastena- Salerno, dalle ore 10, con la distribuzione di materiale informativo e sacchetti biodegradabili e compostabili a cittadini e commercianti. Saranno presenti i dirigenti regionali e locali dell’associazione e i rappresentanti dei partner della campagna per illustrare alla stampa le attività in programma nelle varie città campane coinvolte nel progetto.