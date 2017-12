Legambiente: “Nocera Inferiore è la città più inquinata in provincia”

C’è anche Nocera Inferiore nell’elenco stilato da Legambiente sulle città campane più inquinate. E’ quanto emerge dal report di Legambiente che vede il 2017 chiudersi all’insegna della Mal’aria, con le città campane intrappolate sotto la cappa grigia dello smog con rischi per la salute delle persone. In Campania sono ben 14 le città fuorilegge per la qualità dell’aria, perché oltre la soglia limite per le polveri sottili Pm10 (35 giorni di sforamenti all’anno con una concentrazione superiore ai 50 microgrammi per metrocubo). Un peggioramento rispetto allo stesso periodo nel 2016 dove erano 10 le città campane malate di smog.

Il report

Secondo i dati dell’Arpac elaborati da Legambiente, aggiornati al 26 dicembre, l’emergenza cronica dello smog delle città capoluogo contamina anche la Provincia. Maglia nera e record di sforamenti per Pomigliano D’Arco dove i giorni di superamento sono stati ben 112, segue a ruota San Vitaliano, nell’area nolana, dove i giorni di superamento sono stati 104; chiude il podio Volla con 81. Non è migliore l’aria nelle città capoluogo di provincia: a superare nel 2017 la soglia di polveri sottili consentita per legge sono Caserta con 51 giorni di sforamento, poi Avellino con 47 e Napoli con 41.

Le altre città campane fuorilegge sono Acerra (Na) con 60 giorni, Nocera Inferiore (Sa) con 59 giorni, Casoria con 58 giorni, Sparanise (Ce) con 47 giorni, Aversa (Ce) e Maddaloni (Ce) con 40 giorni, Pignataro (Ce) con 41 giorni, San Felice a Cancello (Ce) con 38 giorni. La presenza di Nocera Inferiore nell’elenco arriva a pochi giorni dall’ordinanza firmata dal sindaco Manlio Torquato per ridurre il traffico veicolare nella città capofila dell’Agro.

Il commento

Sulla questione interviene il presidente regionale di Legambiente Michele Buonomo: