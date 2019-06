"Sviluppo sostenibile, l'unica crescita futura possibile": il libro di Gianni Moccia

Riflettori puntati sullo sviluppo sostenibile e sui territori, nel libro di Gianni Moccia. In formato e-book, il suo testo, "Sviluppo sostenibile, l'unica crescita futura possibile", partendo da una serie di esperienze personali e associative, fornisce nozioni e spunti sul processo culturale che caratterizza il concetto di sostenibilità, "riflettendo sulla necessità di promuovere una collaborazione tra pubblico e privato, per puntare allo sviluppo sociale, in un'ottica di miglioramento della qualità della vita, per tutti", come osserva lo stesso autore. Per chi fosse interessato a leggere il libro: Lulu.com/spotlight/Giovanni_Moccia

L'autore

Gianni Moccia è laureato nel 1993 in Economia Aziendale all'Università di Salerno, ha frequentato diversi master e scuole di specializzazione (pr e comunicazione d’impresa, agente di sviluppo locale, amministrazione finanza e controllo, certificazione tutor d’impresa) Nel 1995 fondatore dello Studio di Consulenza IMMOFIN di Mercato San Severino (Sa). Dal 2007 responsabile dello Studio MOCCIA CONSULENZE (Salerno-Roma), specializzato nella consulenza per la PMI e la P.A : finanza e creazione d’impresa, tutoraggio startup, business planning, diagnostica aziendale, piani di valutazione e di ristrutturazione aziendale. Da febbraio 2011 Presidente e co-fondatore del Centro Studi di Ricerche Economiche e Sociali MONDISOSTENIBILI.

Tra le esperienze lavorative più significative, una lunga collaborazione con fondazioni bancarie, banche d’investimento, incubatori d’imprese. "Giornalista" per diletto, autore di papers, è spesso ospite di programmi radiotelevisi, conduce Che Impresa! su radio ponte-regeneration.